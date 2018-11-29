كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: سفير بريطانيا يعلن انطلاق محادثات السلام بالسويد في الأسبوع القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون اليوم الخميس، إن محادثات ترعاها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب باليمن، ستبدأ في السويد الأسبوع القادم.

وحرر آرون على تويتر، تغريدة موجهة للمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال فيها: "حجزت رحلتي وستقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي. أتطلع إلى رؤيتك هناك مترئساً لوفدكم. الحل السياسي هو السبيل للمضي قدماً وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه".