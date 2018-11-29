ميسي يفعلها..رقم قياسي جديد بدوري أبطال أوروبا

تمكن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من تحقيق رقم قياسي جديد وهاته المرة بعد إسدال الستار رسمياً على الجولة 5 من دور مجموعات مسابقة “تشامبيونز ليغ”، والتي جمعت فريقه برشلونة بإندهوفن الهولندي.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لدور المجموعات، بـ 66 هدفاً من أصل 66 مباراة خاضها بدور المجموعات، في حين أن مجموع أهدافه بالمسابقة منذ الأدوار الأولى وإلى النهائيات التي لعبها وصل إلى 106.

وتمكن ميسي من قيادة فريقه، مساء أمس الأربعاء، لتحقيق فوز هام خارج الديار، عبر ببرشلونة إلى الدور المقبل متصدراً لمجموعته، في انتظار إجراء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.