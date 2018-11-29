في حصيلة جديدة..OCPيسجل ارتفاعا ب14 بالمائة في رقم معاملاته

كشف المكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الخميس، عن نتائجه التشغيلية حتى متم شهر شتنبر الماضي، حيث سجل نموا مهما في رقم معاملاته، مقارنة مع العام الماضي.

وأظهرت النتائج التي نشرها المكتب، في بلاغ له اليوم الخميس، ارتفاع رقم معاملاته الإجمالي بنسبة 14 بالمائة، منتقلا من 35.9 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر 2017 إلى 41 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.

وعزا المكتب هذا التطور في رقم معاملاته أساسا إلى ارتفاع في مبيعات الأسمدة بنسبة 23 بالمائة، وبنسبة 15 بالمائة في مبيعات الأحماض الفوسفورية وهي المبيعات التي تأثرت بارتفاع أسعارها في السوق الدولية خلال هذه الفترة، وكذا تطور الصادرات منها نحو الأسواق الآسيوية والأمريكية على الخصوص.

أما من حيث حصيلة أرباحه الخام EBIDTA، فسجلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا من 4.18 مليار درهم إلى أزيد من 4.8 مليار درهم.