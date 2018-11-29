بعد مباراة تصفيات “كان2019”..فيفا يعلن عن تصنيف الأسود الجديد

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي سجل تقدم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بسبعة مراكز، مباشرة بعد إسدال الستار على فعاليات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ومباراة نسور قرطاج الودية.
وقفز الأسود إلى المركز 40 عالمياً، بعد تحقيقهم للفوز أمام الكاميرون قبل حوالي أسبوعين، وضمان التأهل لنهائيات “كان 2019″، وهي نفس النتيجة التي عاد بها رفاق يوسف النصيري من ملعب رادس الأولمبي، الذي استضاف اللقاء الودي أمام منتخب تونس.
أما قارياً، فانفرد المنتخب السينغالي بصدارة التصنيف بإفريقيا (23 عالمياً)، متبوعين بمنتخب تونس (26 عالمياً) ثم المغرب (40 عالمياً)، ونيجيريا (44 عالمياُ).
واحتفظ منتخب بلجيكا بصدراة تصنيف “الفيفا” للشهر الجاري، في حين لازال منتخب فرنسا بوصافة التصنيف، يليهم كل من منتخب البرازيل وكرواتيا، وإنجلترا.
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