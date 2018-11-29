خفض أسعار الوقود بـ47 أغورة ابتداء من الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستنخفض أسعار الوقود عند بداية شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل، في منتصف الليل بين يوم السبت والأحد، بـ47 أغورة، ليكون سعر اللتر الواحد بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص للمستهلك 6.01 شاقل، بدلا من 6.48 شاقل اليوم، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وسيكون السعر الأقصى لليتر بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص للمستهلك، في محطات الوقود في إيلات 5.13 شاقل، وذلك يشكل انخفاضا 41 أغورة، وعند تلقي خدمة كاملة في محطات الوقود في إيلات، يضاف إلى سعر اللتر 18 أغورة ( يشمل ضريبة القيمة المضافة "ماعام").

ويأتي انخفاض أسعار الوقود في البلاد عقب انخفاض أسعار النفط العالمية وفي حوض البحر المتوسط، حيث أظهرت معطيات وزارة الطاقة في البلاد، أن أسعار النفط العالمية انخفضت خلال الشهر الجاري بحوالي 22%، بيد أن الضريبة على أسعار البنزين ما زالت مرتفعة، حيث ستصل نسبة الضريبة على اللتر الواحد من البنزين خلال شهر كانون الأول المقبل 66%.

يشار إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية، تحدد أسعار الوقود في البلاد، وفقا لأسعار النفط في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل نسبة الضريبة المفروضة على الوقود في البلاد أكثر من 66%.

يذكر أنه في المرة الأخيرة التي قارب سعر اللتر الواحد للوقود 6 شاقل قبل نحو نصف عام، وتحديد في شهر آب/أغسطس 2017، إذ سجل في حينه ارتفاعا حوالي 1%.