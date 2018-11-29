شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات التحالف تلتقي بمشايخ قبيلة “خولان الطيال” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

ضمن جهودها لإعادة الأمل، التقت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بمشايخ قبيلة “خولان الطيال”.

من جانبه، عبر محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف عن ولائهم ودعمهم المطلق للشرعية، مقدماً خالص الشكر والتقدير لما تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود بقيادة السعودية.

كما ألقى الشيخ نايف القيري كلمة باسم مشايخ قبيلة “خولان الطيال”، عبّر فيها عن استعداد المشايخ لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

كما أعرب قائد القوات المشتركة، الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، عن أهمية هذه المرحلة التي وصفها بالفاصلة، مشدداً على أهمية وحدة الصف ومواجهة الحوثيين المنقلبين بكل حزم.