ميركل تؤكد أن لا "حل عسكريا" في أوكرانيا وتدعو كييف الى ضبط النفس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

دعت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الخميس كييف الى ضبط النفس بعدما طلب الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو إرسال سفن من حلف شمال الاطلسي الى بحر آزوف لمواجهة روسيا في النزاع قبالة القرم مؤكدة أن لا "حل عسكريا" للازمة.

وقالت ميركل خلال منتدى اقتصادي ألماني-أوكراني "نطلب أيضا من الجانب الاوكراني التحلي بالمنطق لانه لا يمكننا حل الامور إلا عبر البقاء متعقلين، وعبر التحاور. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المواجهات".