الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وترامب سيعقد على هامش قمة العشرين كما هو مقرر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية أعلن الكرملين الخميس أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب سيعقد خلال قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس كما هو مقرر. وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية "لقد أكدت واشنطن اللقاء".

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