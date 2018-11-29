انت الان تتابع تعيين رئيس تنفيذي للشركة التي عطلت إنجاز سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ م

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي

عين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اللواء أحمد حمزة مديرا تنفيذيا جديدا لشركة "ميتيك" المسؤولة عن بناء سد النهضة، والتي تسببت في تأخير إنجازه في الموعد المخطط له، ويأتي تعيين المدير التنفيذي الجديد للشركة الإثيوبية التابعة لوزارة الدفاع، خلفا لبقلي بلادو الذى استقال من منصبه، كما عين أول عبدى نائبا له، وقبل تعيينه، عمل حمزة نائبا لمدير قسم التمويل والاستثمار فى الشركة، وكان واحدا من 6 نواب للمدير في المؤسسة المسئولين عن إدارة المشاريع واللوجيستيات والعمليات وتطوير الأعمال، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وفي 13 نوفمبر الجاري، أُلقي القبض على المدير التنفيذي السابق للشركة العميد كنف دايو، في منطقة هومرا قرب حدود السودان، على خلفية الاشتباه في تورّطه في عمليات فساد وإساءة استخدام للسلطة، الأمر الذي أفضى إلى تأخير إنجاز عدد من المشروعات، بينها سد النهضة.وأعلن النائب العام الإثيوبي بيرهانو تسيجاي، اعتقال