انت الان تتابع HBO تحيي موتى Game of Thrones من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ م

مسلسل Game of Thrones

من أكثر الأشياء التي أعجبت الجمهور في مسلسل Game of Thrones هو جرأة صناعه وقدرتهم على قتل أي شخصية مهما كبر حجمها، إذا استدعت أحداث المسلسل ذلك، وعلى مدى 7 مواسم من السلسلة الشهيرة المأخوذة عن رواية البريطاني جورج أر أر مارتن، شاهدنا شخصيات كثيرة تموت فجأة في المسلسل منهم شون بين الذي قام بدور نيد ستارك، وروز ليزلي التي قامت بدور "يجريت"، كل هذه الأحداث تركت المشاهدين في حالة صدمة وتشوق لما يقدمه المسلسل، وهو ما جعل شبكة HBO المنتجة للمسلسل تعلن عن مفاجأة أخيرة للجمهور.

وكشفت الشبكة عن تصوير حلقة في بلفاست في أيرلندا تجمع كل من ماتوا في المسلسل على مدى المواسم السابقة، ومن بينهم الممثلون الذين قاموا بشخصيات مثل نيد ستارك وخال دروجو، وأعلنت الشبكة أن الحلقة التي سيديرها المذيع كونان أوبريان لن تصدر حاليًا رغم الانتهاء من تصويرها، بل سيتم إصدارها مع الموسم الثامن في