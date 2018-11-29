HBO تحيي موتى Game of Thrones من جديد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ م
مسلسل Game of Thrones
من أكثر الأشياء التي أعجبت الجمهور في مسلسل Game of Thrones هو جرأة صناعه وقدرتهم على قتل أي شخصية مهما كبر حجمها، إذا استدعت أحداث المسلسل ذلك، وعلى مدى 7 مواسم من السلسلة الشهيرة المأخوذة عن رواية البريطاني جورج أر أر مارتن، شاهدنا شخصيات كثيرة تموت فجأة في المسلسل منهم شون بين الذي قام بدور نيد ستارك، وروز ليزلي التي قامت بدور "يجريت"، كل هذه الأحداث تركت المشاهدين في حالة صدمة وتشوق لما يقدمه المسلسل، وهو ما جعل شبكة HBO المنتجة للمسلسل تعلن عن مفاجأة أخيرة للجمهور.
وكشفت الشبكة عن تصوير حلقة في بلفاست في أيرلندا تجمع كل من ماتوا في المسلسل على مدى المواسم السابقة، ومن بينهم الممثلون الذين قاموا بشخصيات مثل نيد ستارك وخال دروجو، وأعلنت الشبكة أن الحلقة التي سيديرها المذيع كونان أوبريان لن تصدر حاليًا رغم الانتهاء من تصويرها، بل سيتم إصدارها مع الموسم الثامن في
وكشفت الشبكة عن تصوير حلقة في بلفاست في أيرلندا تجمع كل من ماتوا في المسلسل على مدى المواسم السابقة، ومن بينهم الممثلون الذين قاموا بشخصيات مثل نيد ستارك وخال دروجو، وأعلنت الشبكة أن الحلقة التي سيديرها المذيع كونان أوبريان لن تصدر حاليًا رغم الانتهاء من تصويرها، بل سيتم إصدارها مع الموسم الثامن في شهر إبريل القادم على شرائط فيديو.
يذكر أن الشبكة أعلنت في وقت سابق عن صدور سلسلة جديدة مستوحاة من Game of Thrones تعود بالزمن إلى الوراء قبل بداية الاحداث التي شاهدناها في الموسم الأخير، ويتعرف فيها الجمهور على نشأة الـWhite Walkers أو السائرون ليلًا، وكيف بدأ جيش الموتى هجومه على الأحياء، ومن المتوقع أن تصدر السلسلة عام 2020.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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