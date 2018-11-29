بان كيك ع السريع. . بدون حليب أو بيض

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تستيقظين متأخرة وتحتاجين إلى تحضير طعام خفيف ولذيذ لكِ ولأطفالك، تذهبين سريعا إلى الثلاجة للبحث عن الموجود، فتفكرين في تحضير بان كيك لكن ليس لديك الحليب والبيض لتحضيره، لا تقلقي عزيزتي، فالبان كيك من المعجنات التي يمكن تحضيرها بطرق متعددة، حيث يمكنك تحضير بان كيك بدون البيض أو الحليب. ومع كوب من القهوة لن تحتاجين سوى ربع ساعة فقط، لتناول هذه الوجبة الخفيفة والمقادير الآتية تحضر لكِ 3 بان كيك، مع إضافة الشيكولاتة أو العسل أو بعض الفواكهة إذا أحببتِ.

- المقادير ربع كوب دقيق نصف ملعقة خميرة ملعقة صغيرة سكر رشّة ملح ماء حسب الحاجة - طريقة التحضير 1- اخفقي كل المكونات الجافة معًا في وعاء الخلط. 2- أضيفي الماء أو عصير الفواكهة كما تفضلين. 3- اختاري القوام حسب الحاجة لوضع السائل. 4- اضيفي أنواع الفاكهة المفضلة سواء طازجة أو مجففة. 5- صبي

- المقادير ربع كوب دقيق نصف ملعقة خميرة ملعقة صغيرة سكر رشّة ملح ماء حسب الحاجة - طريقة التحضير 1- اخفقي كل المكونات الجافة معًا في وعاء الخلط. 2- أضيفي الماء أو عصير الفواكهة كما تفضلين. 3- اختاري القوام حسب الحاجة لوضع السائل. 4- اضيفي أنواع الفاكهة المفضلة سواء طازجة أو مجففة. 5- صبي العجينة على مقلاة ساخنة، وبعد أن تصبح حاجزة من ناحية واحدة اقلبيها باستخدام ملعقة مسطحة. 6- اجعلي الجهتين لونهما ذهبيا والقليل من الزيت يساعدك على التعامل مع العجينة. 7- أزيليها من على البوتاجاز، ثم قدميها في الحال ويمكنكِ إضافة طبقة تزيين مثل الموز. تناولي البان كيك بالهنا، وبعدها أذهبي إلى عملك سريعا، وسيسعد أطفالك بهذه الوجبة الخفيفة.

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