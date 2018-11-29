المصرى يسعى لدق المسمار الأخير في نعش متولي مع إنبى

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبحث كل من المصري البورسعيدي والفريق البترولي عن الفوز اليوم على ملعب بتروسبورت بعد الأداء السيئ للفريقين في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري العام

يحل المصري البورسعيدي ضيفا على نظيرة إنبي ضمن مؤجلات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعه من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، وذلك بسبب اشتراك الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية التي ودع منافساتها من الدور قبل النهائي أمام فيتا كلوب، ويسعى الفريق البورسعيدي لاستعادة الانتصارات تحت قيادة مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق بعد إقالة مدربه السابق ميمي عبدالرازق من قبل مجلس إدارة المصري.

ويأمل خالد متولي المدير الفني للفريق البترولي في خطف النقاط الثلاث من الفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاصة 4-3 بالجولة السادسة عشرة، حيث يبحث عن عن انتصاره الغائب عنه خلال السبعة لقاءات الماضية. وطالب خالد متولي في اجتماعه الأخير مع لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية أمام المصري واعترف مدرب إنبي

ويأمل خالد متولي المدير الفني للفريق البترولي في خطف النقاط الثلاث من الفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاصة 4-3 بالجولة السادسة عشرة، حيث يبحث عن عن انتصاره الغائب عنه خلال السبعة لقاءات الماضية. وطالب خالد متولي في اجتماعه الأخير مع لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية أمام المصري واعترف مدرب إنبي أن خط الدفاع يتحمل جزءا من خسارة مصر المقاصة، مضيفًا أنه ستكون هناك وقفة مع المتخاذلين وأنه لا مكان لأي لاعب يتهاون خلال المباريات الرسمية مهما كان اسمه. ويحتل إنبي المركز الخامس عشر بالدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا. ويتصدر النيجيري عودة مارشال قائمة هدافي الفريق برصيد 4 أهداف، يليه حمدي فتحي برصيد 3 أهداف، وكل من المغربي نوح وائل السعداوي، ومحمود قاعود، ومحمد زكريا شيكا، ومحمد بسيوني هدفين، وعرفة السيد، وعمرو الحلواني، ومحمد أشرف روقة، وعماد فتحي سجل هدفا. ويعد لقاء اليوم للفريق البترولي الفرصة الأخير لمديره الفني خالد متولي بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة للفريق بالدورى الممتاز، حيث كان أخر فوز أمام وادى دجلة بالجولة الثامنة من بطولة الدورى العام. وطالب مصطفى يونس لاعبيه بضرورة العودة لبورسعيد بالثلاث نقاط للتخلص من مناطق الهبوط، والتأكيد على اللاعبين أن الفوز يعد أمر هامًا في تلك المباراة ،وذلك من اجل تحسين مركز الفريق بجدول الدوري الممتاز، وذلك بعد تعادله الإيجابى أمام وادى دجلة 1-1 بالجولة الرابعة عشر والهزيمة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة بالجولة الخامسة عشر وتعادله السلبى الأخير أمام العجلات الحربية بالجولة السادسة عشر. ويحتل المصرى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة. يتصدر الثلاثي إسلام عيسى، وعمرو موسى، والبوركينى محمد كوفى قائمة هدافى الفريق برصيد هدفين، يليهم كل من أحمد جمعة، أحمد شكرى، أحمد ياسر، محمود وادى، حجاج عويس، عبداللطيف جريندو هدفا. وهناك تكهنات بأن تكون مباراة اليوم للفريق البورسعيدى هى الأخيرة لمدربه المؤقت مصطفى يونس، حيث صرح طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري إن المدرب البرازيلي سيرخيو فارياس هو أقوى المرشحين حاليا لتولي مهمة تدريب الفريق فى الفترة المقبلة. والتقى الفريقان في 28 مباراة، ويعد أحمد رؤوف أكثر من سجل في مرمى إنبي من المصري برصيد 3 أهداف، أما أكثر من أحرز لإنبي في شباك المصري عبد الحميد حسن، وسمير صبري، ومجدي عبد العاطي، برصيد هدفين. وجاءت المواجهة الأولى للفريقين من فاعليات الأسبوع الخامس عام 2002 بالجبل الأخضر، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، سجل عبدالحميد حسن ميدو لإنبى، وعمرو الدسوقى للمصرى. وتفوق الفريق البترولى نسبيا بتحقيق "9" انتصارات، فى حين لم يحقق المصرى سوى "6" انتصارات فقط أخرها فى "2 أبريل 2017" بهدفين دون رد سجلهما أحمد شكرى، وأحمد جمعة.

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