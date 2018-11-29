انت الان تتابع تحذير برلماني من انتشار الحمى القلاعية بالصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١١ ص

تقدم النائب البدري أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظات الصعيد، وذلك على الرغم من حملات تحصين المواشي ضد المرض، مشيرًا فى بيان اليوم، إلى أن هذا المرض يهدد الثروة الحيوانية في مصر، كما أنه يهدد حياة المواطنين من خلال بيع بعض ضعاف النفوس لحوم المواشي المصابة بالمرض بعد ذبحها بالمخالفة للقانون وطرحها في الأسواق، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على المجازر والأسواق وفي نفس الوقت بحث جدية حملات التحصين التى تجرى دون جدوى.

وأكد النائب، أن القضاء على المرض يعنى الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من الخسائر الاقتصادية والمالية، مشددًا على ضرورة الوقوف على سلبيات التحصين الأعوام السابقة، والتي كانت سببا في زيادة نسبة المرض لدى الحيوانات وتدمير ثروتنا الحيوانية، لافتا إلى ضرورة إجراء متابعة دورية لحملات تحصين من خلال التنسيق