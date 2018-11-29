واشنطن تقترح تسمية شارع سفارة السعودية بـ«خاشقجي»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٤ ص
جمال خاشقجي
اقترحت لجنة مناطقية في واشنطن إطلاق اسم الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، ليصبح اسمه الجديد Jamal Khashoggi Way، ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة المناطقية Advisory Neighborhood Comission في الساعات القريبة القادمة قرارا حول إطلاق اسم خاشقجي على جزء من شارع New Hampshire Avenue، ولا يعد هذا القرار وثيقة ملزمة، ويجب أن يوافق عليه في البداية مجلس مقاطعة كولومبيا، ومن ثم ستتم مناقشته في الكونجرس الأمريكي.
وقال مدير اللجنة المناطقية ويليام كنيدي سميث، في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست"، إن هذا القرار يهدف لتأكيد حرية الكلام والصحافة في الولايات المتحدة، مضيفا: "عندما لا ندافع عن هذه القيم، نسمح للآخرين الذين قد يكونوا أكثر وحشية، بالقيام بأعمالهم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وبدأ النشطاء نشر عريضة
وقال مدير اللجنة المناطقية ويليام كنيدي سميث، في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست"، إن هذا القرار يهدف لتأكيد حرية الكلام والصحافة في الولايات المتحدة، مضيفا: "عندما لا ندافع عن هذه القيم، نسمح للآخرين الذين قد يكونوا أكثر وحشية، بالقيام بأعمالهم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
وبدأ النشطاء نشر عريضة بهذا الخصوص، في أكتوبر الماضي، وذلك لإحياء ذكرى الصحفي الذي تم قتله في بداية أكتوبر الماضي في مبنى القنصلية السعودية في أسطنبول.
وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، في صحة التقارير التي تتحدث عن صلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. واختلف موقف الرئيس الأمريكي عما ذي قبل، إذ سبق أن أظهرت تصريحات سابقة له عدم وضوح موقفه. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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