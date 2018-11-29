انت الان تتابع واشنطن تقترح تسمية شارع سفارة السعودية بـ«خاشقجي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٤ ص

جمال خاشقجي

اقترحت لجنة مناطقية في واشنطن إطلاق اسم الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، ليصبح اسمه الجديد Jamal Khashoggi Way، ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة المناطقية Advisory Neighborhood Comission في الساعات القريبة القادمة قرارا حول إطلاق اسم خاشقجي على جزء من شارع New Hampshire Avenue، ولا يعد هذا القرار وثيقة ملزمة، ويجب أن يوافق عليه في البداية مجلس مقاطعة كولومبيا، ومن ثم ستتم مناقشته في الكونجرس الأمريكي.

وقال مدير اللجنة المناطقية ويليام كنيدي سميث، في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست"، إن هذا القرار يهدف لتأكيد حرية الكلام والصحافة في الولايات المتحدة، مضيفا: "عندما لا ندافع عن هذه القيم، نسمح للآخرين الذين قد يكونوا أكثر وحشية، بالقيام بأعمالهم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وبدأ النشطاء نشر عريضة