«كلام جرايد».. متذوق حشيش

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ ص
مع تقنين أوضاع الحشيش في كندا ظهرت معها مهنة جديدة، وكما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن شركة كندية متخصصة في إنتاج الحشيش (يبدو أنه في التغليف والتعبئة وليس الزراعة فقط)، أعلنت الشركة عن حاجتها إلى 5 متذوقين محترفين مقابل 50 دولارا في الساعة، وحددت الشركة شرطين يجب توافرهما في المتقدمين للوظيفة، أولهما أن يكون قد تخطى 19 عاما، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، أي يكون مهاجرا هجرة شرعية وأوراقه سليمة (ناقص يقولوا وغير مراقب من مباحث المخدرات)، إضافة إلى مهارته وخبرته في مجال تذوق "الصنف".. كانوا أشد إبداعا هؤلاء الكنديين حتى في الحرام.
الحشيش مخدر وقد لا يكون مغيبا للوعي، أي أنه يمنح الجسم خدرا خاصا ولذيذا يفقدك الإحساس بالوقت والمسافات، ويجعلك في نشوى وسمو روحاني وضحك متواصل أحيانا أو بلادة رائعة تفقد معها التفاعل مع المواقف المختلفة، ويجعلك غير هياب ويمنحك شجاعة مجانية من أشياء كنت تخاف منها قبل تعاطي "جوهر الحشيش المخدر"، كما يطلق
ومن الحشيش إلى السجائر، فقد نشرت "الأخبار" أن سيدة روسية نجحت في الحصول على حكم محكمة بمنع اثنين من جيرانها من التدخين في الشرفات ودخول دخان السجائر إلى نافذتها، مع أن القوانين في العالم تجرم التدخين في الأماكن العامة، إلا أن السيدة ظلت تشكو لعدة سنوات من تجاهل جيرانها طلبها بعدم التدخين رغم أن الشرفات أماكن مفتوحة ومباح فيها التدخين، إلا أن المحكمة أخذت في الاعتبار حريتها الشخصية التي تقاطعت مع حريتهم وحقهم في التدخين بالشرفات، وكانت المواطنة قد لجأت إلى المحكمة والتي ألزمت المدخنين بدفع تعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بها معنويا وقدرتها المحكمة بـ5000 روبل لكل منهما "أي الجارين"، كما أصدرت أمرا بمنع التدخين في الشرفة، وذلك لحماية حقها في الضرر حتى لو تعارض مع حق قانوني آخر والذي يجب أن ينتهي عند حرية الآخرين.
ومن كندا وروسيا إلى مصر الحبيبة وفي قرية "البراجيل"، حيث نشرت "الوفد" عن ماراثون غريب في البراجيل غرب الجيزة للحمير وللعام الثاني على التوالي، ويمتد السباق إلى كيلو ونصف الكيلومتر، وتسابق في الماراثون 35 حمارا، وخصص المنظمون جوائز للفائزين من الحمير، كما خصصت لأصحابهم هواتف جوالة ولوحات فنية وكؤوسا.. ويكفي أن مصر قد دخلت مثل هذا "المضمار" الذي يشبه العالم المتحضر في مرحه وغرابته وطرافته، ويا حبذا لو أصبحت مثل هذه السباقات والماراثونات جزءًا من خطتنا السياحية الخارجية والداخلية.. فلربما أصلح الله لنا بالحمير ما لم يصلحه بالآدميين.
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