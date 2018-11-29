انت الان تتابع يوروبا ليج.. ثلاثي الليجا للتأهل ورحلة شاقة لأرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتطلع فرق إشبيلية وريال بيتيس وفياريال، لبلوغ دور الـ32 بالدوري الأوروبي، من خلال مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة في دور المجموعات للبطولة، والتي تقام اليوم الخميس

على مدار الجولات الأربع الماضية في الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، حسمت 7 فرق فقط بطاقات تأهلها إلى الدور التالي، فيما خرجت سبعة فرق أيضا من الصراع على بطاقات التأهل، بغض النظر عن نتائج الجولتين الخامسة والسادسة، ويتنافس 34 فريقا على 17 بطاقة متبقية إلى دور الـ 32 للمسابقة، حيث ينتظر أن تحسم الجولة الخامسة، العديد من هذه البطاقات المتبقية، وتسعى أندية إشبيلية وريال بيتيس وفياريال إلى الحفاظ على راية الكرة الإسبانية مرفوعة عاليا في هذه البطولة.

وضمنت 7 فرق حتى الآن تأهلها الى الدور المقبل، وهي أرسنال وتشلسي الإنجليزيان، لاتسيو الإيطالي، اينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان، زوريخ السويسري ودينامو زغرب الكرواتي. ويحتاج إشبيلية إلى نقطة التعادل فقط في مباراته أمام مضيفه ستاندر لييج البلجيكي (6 نقاط)، ليضمن التأهل إلى دور الـ 32 للمسابقة،

وضمنت 7 فرق حتى الآن تأهلها الى الدور المقبل، وهي أرسنال وتشلسي الإنجليزيان، لاتسيو الإيطالي، اينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان، زوريخ السويسري ودينامو زغرب الكرواتي.

ويحتاج إشبيلية إلى نقطة التعادل فقط في مباراته أمام مضيفه ستاندر لييج البلجيكي (6 نقاط)، ليضمن التأهل إلى دور الـ 32 للمسابقة، ويتصدر إشبيلية، المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط أمام كراسنودار الروسي الذي يستضيف بلدية أكهيسار سبور التركي، ويخوض إشبيلية، المباراة مفعما بالثقة، خاصة مع تربعه على قمة الدوري الإسباني حاليا، لكن منافسه في مباراة اليوم لم يعد أمامه سوى الفوز في هذه المباراة، للحفاظ على فرصته في المنافسة على بطاقة التأهل.

كما يحتاج ريال بيتيس إلى نقطة التعادل فقط في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني بالمجموعة السادسة، ولكن بشرط عدم فوز ميلان الإيطالي على ضيفه ديديلانجي من لوكسمبورج في المباراة الأخرى بالمجموعة، ويتصدر ريال بيتيس، المجموعة برصيد 8 نقاط مقابل 7 نقاط لكل من أولمبياكوس وميلان، فيما يقبع ديديلانجي في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويأمل ميلان في سقوط بيتيس في فخ التعادل، خاصة وأن الفريق الإيطالي مرشح بقوة للفوز على ديديلانجي، ويعتزم إيفان جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان، الدفع بالمهاجمين جونزالو هيجواين وباتريك كوتروني سويا في مواجهة ديديلانجي.

في المقابل، سيكون فياريال بحاجة إلى الفوز على مضيفه رينجرز الاسكتلندي، إذا أراد حسم تأهله للدور التالي من خلال هذه الجولة في مجموعة لا تزال فيها الفرصة سانحة أمام جميع فرقها لبلوغ الدور التالي، ويتصدر فياريال، المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 5 نقاط لكل من رينجرز وسبارتاك موسكو الروسي الذي يستضيف رابيد فيينا النمساوي (4 نقاط).

وتبدو المنافسة معقدة للغاية في المجموعة التاسعة نظرا لوجود فرص جيدة لكل فريق في المجموعة التي يتصدرها جينك البلجيكي برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط لكل من ساربسبورج النرويجي ومالمو السويدي وأربع نقاط لبشكتاش، ومن بين الفرق التي تستطيع حسم تأهلها عبر هذه الجولة، زينيت سان بطرسبرج الروسي وريد بول سالزبورج النمساوي ودينامو كييف الأوكراني.

من جانبه سيتكبد أرسنال المتأهل لدور الـ32، مشقة السفر لمسافة تفوق 10 آلاف كيلومتر ذهابا وإيابا لمواجهة فورسكلا الأوكراني في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، وبالإضافة الى الرحلة الطويلة، سيخوض أرسنال المباراة وسط ظروف مناخية قاسية، حيث يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 5 تحت الصفر.

وكانت المباراة في المجموعة الخامسة مقررة في بولتافا حيث مقر النادي الأوكراني، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة قرر نقلها الى العاصمة كييف "لأسباب أمنية" على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة، وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار اتخذ "في أعقاب إعلان فرض قانون الطوارئ في بعض المناطق الأوكرانية"، مشيرا الى انه يتابع عن كثب التطورات ليقرر ما إذا كان سيقوم بتغيير أماكن بعض المباريات الأخرى للفرق الأوكرانية.

ويدخل أرسنال المباراة وهو لم يخسر في آخر 17 مباراة في مختلف المسابقات، ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال، ويدين فريق شمال لندن بعروضه اللافتة هذا الموسم إلى إيمري الذي حل بدلا من الفرنسي أرسين فينجر وجعل الفريق أكثر صلابة مع محافظته على نجاعته الهجومية الذي طالما تميز بها.

ويعتبر إيمري اختصاصيا في هذه البطولة القارية بعدما قاد إشبيلية إلى الفوز بها ثلاثة مرات تواليا بين العام 2014 إلى 2016، ويتوقع أن يريح إيمري عددا من لاعبيه الأساسيين بعدما ضمن التأهل، ولإراحتهم قبل خوض مواجهتين صعبتين محليا، والاستعداد لفترة من المباريات المكثفة في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر.

وبعد عودته من رحلته الشاقة، سيخوض أرسنال مواجهتين صعبتين في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام هوتسبر الأحد ومانشستر يونايتد الأربعاء المقبل، وكان إيمري قد استبعد في مباراته الأخيرة في الدوري ضد بورنموث (2-1)، لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، وألمح في تصريحات الى أن ذلك يعود لنقص في الجاهزية البدنية للدولي السابق.

في المقابل، يسعى مدرب تشيلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى المحافظة على سجله المثالي في الدوري الأوروبي حيث فاز في مبارياته العشر ضمن دور المجموعات (6 مع نابولي الإيطالي و4 مع فريقه الحالي) عندما يلتقي باوك تسالونيكي اليوناني على ملعب ستامفورد بريدج، بعد ضمان التأهل بدوره، ويحتاج الفريق اللندني لنقطة واحدة ليضمن صدارة المجموعة الثانية عشرة.

وفي بقية المباريات، يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع لودوجوريتس البلغاري، وزيورخ السويسري مع آيك لارناكا القبرصي، وروزنبرج النرويجي مع سيلتك الاسكتلندي، وريد بول سالزبورج مع لايبزيج الألماني، كما يلتقي أندرلخت البلجيكي مع سبارتاك ترنافا السلوفاكي، وفنربخشة التركي مع دينامو زغرب الكرواتي في المجموعة الرابعة، ويلتقي باتي بوريسوف مع مول فيدي المجري.

- باير ليفركوزن × لودوجوريتس رازجراد الساعة 7.55

- ريد بول سالزبورج × لايبزيج الساعة 7.55

- فنربخشة × دينامو زغرب الساعة 7.55

- فورسكلا بولتافا × أرسنال الساعة 7.55

- ميلان × أف 91 ديديلانجي الساعة 7.55

- ريال بيتيس × أوليمبياكوس الساعة 7.55

- ستاندر دو لياج × إشبيلية الساعة 10

- آينتراخت فرانكفورت × مارسيليا الساعة 10

- ابولون ليماسول × لاتسيو الساعة 10

- جلاسكو رينجرز × فياريال الساعة 10

- تشيلسي × باوك سالونيكا الساعة 10

