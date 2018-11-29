الان تتابع اجتماع آستانا يفشل.. ودي ميستورا يتعبره “فرصة مهدرة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في بيان صدر اليوم، فشل روسيا وتركيا وإيران في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع في آستانة، عاصمة قازاخستان.
وذكر البيان أن “المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة، لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية”.
وأضاف “كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في آستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة”.
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