السعودية والبحرين تدينان الهجوم على شركة بريطانية

أعربت كل من السعودية والبحرين، اليوم الخميس، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين للهجوم بسيارة مفخخة على مجمع تابع لشركة أمنية في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية نشر على موقعها الرسمي: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية، في العاصمة الأفغانية كابول، ونتقدم بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا والحكومات وشعوب دولهم، ونجدد وقوفنا إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف".

كما أدانت الخارجية السعودية الهجوم بعبوة ناسفة، قرب مدينة غزني الأفغانية، قبل عدة أيام، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).