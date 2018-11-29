السعودية والبحرين تدينان الهجوم على شركة بريطانية

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية نشر على موقعها الرسمي: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية، في العاصمة الأفغانية كابول، ونتقدم بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا والحكومات وشعوب دولهم، ونجدد وقوفنا إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف".
كما أدانت الخارجية السعودية الهجوم بعبوة ناسفة، قرب مدينة غزني الأفغانية، قبل عدة أيام، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
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