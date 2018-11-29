مبعوث أمريكا لأفغانستان: لابد من رسم خارطة طريق لإحلال السلام

قال مبعوث الولايات المتحدة المعني بالمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إنه لابد من رسم خارطة طريق حتى يتسنى إحلال السلام في أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، عن "زاد" قوله: "إن الشعب الأفغاني يستحق العيش في سلام، ويجب أن نسرع في وضع حد لهذه الحرب وتحقيق المصالحة بين أطراف الصراع".

وأكد أن الولايات المتحدة ترغب في إحلال سلام يستحق التضحيات التي تم بذلها على مدار السبعة عشر عامًا الماضية، لافتًا إلى أن ذلك لن يتم إلا عبر التسويات السياسية.

وأعرب "زاد" عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان المتمردة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 20 أبريل المقبل، مشددًا على ضرورة أن يتقبل الأفغان بعضهم البعض ورسم خارطة طريق من أجل إرساء قواعد السلام في البلاد.

