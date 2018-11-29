أوكرانيا تدعو "الناتو" إلى نشر سفن حربية ببحر آزوف

دعا الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الخميس، الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ بما فيهم ألمانيا، إلى نشر سفن حربية في بحر آزوف دعما لبلاده في الأزمة مع روسيا.

وذكرت وكالة أنباء"يوكرين برس" الأوكرانية، أنه رغم أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه الشديد إزاء الزيادة الخطيرة في حجم التوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، إلا أنه قال إنه لا يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية للرد على احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية.

من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان أصدرته، إن حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد تشعر "بالاستياء" حيال استخدام القوة من جانب روسيا، وتعتبر أن هذا الأمر غير مقبول.

يُذكر أن البحرية الروسية احتجزت ثلاث سفن أوكرانية، الأحد الماضي، وقالت إن هذه السفن انتهكت حدودها الدولية، الأمر الذي نفته أوكرانيا.

وكان البرلمان الأوكراني وافق أمس الأول الثلاثاء، على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، ردًا على احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية.

