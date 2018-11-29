” الاتصالات ” تدعو هواة الرحلات البرية والبحرية للتسجيل بخدمة الإنقاذ

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء، هواة الرحلات البرية والبحرية؛ للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد والتي تسهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة.

وعن ذلك، أبانت الهيئة أنه بإمكان هواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقًا للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة في المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية.

وكذلك يمكن شراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة.

وناشدت المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني؛ للحصول على جميع المعلومات حول خدمة البحث والإنقاذ للأفراد.

وكانت هيئة الاتصالات قد دشنت هذه الخدمة خلال السنوات الماضية؛ وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني وبمقابل مالي 50 ريالاً سنويًا.