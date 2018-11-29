الإمارات تحيي ذكرى «يوم الشهيد»

الإمارات اليوم - أبوظبي - وام

تحيي دولة الإمارات، غداً، الذكرى السنوية ليوم الشهيد. ودعا مكتب شؤون أسر الشهداء أفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين إلى الوقوف دقيقة «للدعاء الصامت» صباح الخميس، فخراً واعتزازاً بتضحيات شهداء الإمارات الخالدة في ذاكرة الوطن.

الإمارات قدمت عبر تاريخها شهداء أقسموا على العمل لرفعة وطنهم، والدفاع عنه بالغالي والنفيس.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد أمر في أغسطس من عام 2015 بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء...