براتب يصل لـ4500 جنيه.. 10 آلاف فرصة عمل بملتقى توظيفي في العاشر.. السبت

مصراوي - كتب - أسامة عبد الكريم

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية السبت المقبل، فعاليات ملتقى التوظيفى الثاني الذي يعقد بدوار العاشر من رمضان في الشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة...