وهاب لجنبلاط:لا يوجد أمر عمليات ولا من يحزنون ومحور الممانعة لا دخل له

توجه رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بالقول:" يا وليد بك لا يوجد أمر عمليات ولا من يحزنون تحدثنا عن فساد فشتموا أهلنا وحللوا دمنا لإسكاتنا ونحن لا نرى بأن أهل الآخرين أغلى من أهلنا ونقطة على السطر"، مضيفا :"وصدقني لا يوجد مؤامرة دولية ومحور الممانعة لا دخل له و​الفساد​ ممنوع ولو بقيت لوحدي ويوم الأحد سنتكلم في كل تفاصيل النهب".

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