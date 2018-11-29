جنبلاط: يبدو ان أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات معمم

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبدو ان أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات وإختلاق الاكاذيب وألاساطير معمم، لكن من حق المرء ان يحفظ حقه وفق الاصول القانونية على حد علمي".

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