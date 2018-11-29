سفير بريطانيا باليمن: محادثات سلام اليمن ستبدأ بالسويد الأسبوع المقبل

اشار سفير بريطانيا لدى اليمن ​مايكل آرون​ الى إن محادثات ترعاها ​الأمم المتحدة​ سعيا لإنهاء الحرب باليمن ستبدأ في ​السويد​ الأسبوع المقبل. وكتب آرون في تغريدة على "تويتر" إلى المتحدث باسم ​الحوثيين​ ​محمد عبد السلام​ "لقد حجزت رحلتي وسوف تقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي. أتطلع إلى رؤيتك هناك مترئسا لوفدكم". وأضاف: الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما وهذه المشاورات تعد خطوة كبيرة لتحقيقه.

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