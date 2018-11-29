خالد بن سلمان يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

ذكرت قناة "الجزيرة" أن "السفير السعودي في ​واشنطن​ خالد بن سلمان وصل من ​السعودية​ إلى ​الأرجنتين​ وقد لحق بشقيقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في ​قمة العشرين​".

وأوضحت القناة "أن خالد بن سلمان غادر واشنطن منذ مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".