ذكرت قناة "الجزيرة" أن "السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان وصل من السعودية إلى الأرجنتين وقد لحق بشقيقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في قمة العشرين".
وأوضحت القناة "أن خالد بن سلمان غادر واشنطن منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .