خريس: يجب ان نتخلى عن الأنانيات والحصص وان تتضافر الجهود لكي نبني وطنا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ في تصريح على موقع التواصل الاجتماعي انه "ما يتوجب اليوم جميعا ان نتخلى عن الأنانيات والحصص وان تتضافر الجهود لكي نبني وطنا يليق بهذا الشعب الصامد المجاهد لكي ينعم ب​الأمن​ والأمان سياسيا وأمنيا وإجتماعيا وبيئيا على مساحة كل ​لبنان​".

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