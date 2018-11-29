النشرة: اعتصام لأساتذة معهد خربة روحا وتوقف عن الدروس

افاد مراسل ​النشرة​ في البقاع، عن تنفيذ اساتذة معهد ​خربة روحا​ في بلدة خربة روحا، قضاء راشيا، ​اعتصام​ امام المعهد لمدة نصف ساعة وتوقف عن الدروس، التزاما بقرار لجنة ​الاساتذة المتعاقدين​ للتعليم المهني، وذلك للمطالبة بدفع ما تبقى من مستحقاتهم عن العام الماضي كما التثبيت أسوةً بزملائهم في قطاع التعليم.

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