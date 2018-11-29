مصدر قيادي بالمستقبل: كيف يمكن للحريري استقبال نواب يتهمونه بالعمالة؟

سأل مصدر قيادي في ​تيار المستقبل​ "كيف يمكن لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ان يستقبل مجموعة نواب وهناك في صفوفها من يتهمه بالعمالة للمحور الاميركي الاسرائيلي؟

اضاف المصدر في المستقبل قائلا "اشخاص من هذا المستوى لن يطأوا ​بيت الوسط​".