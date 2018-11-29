مصدر قيادي بالمستقبل: كيف يمكن للحريري استقبال نواب يتهمونه بالعمالة؟

سأل مصدر قيادي في تيار المستقبل "كيف يمكن لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان يستقبل مجموعة نواب وهناك في صفوفها من يتهمه بالعمالة للمحور الاميركي الاسرائيلي؟
اضاف المصدر في المستقبل قائلا "اشخاص من هذا المستوى لن يطأوا بيت الوسط".
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