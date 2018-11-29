وسام السعفات الآكاديميّة الفرنسيّة للخوري جان- بول أبو غزاله

منحت ​الحكومة​ الفرنسيّة رئيس ​مدرسة الحكمة​ - ​بيروت​ الخوري جان- بول أبو غزاله وسام السعفات من رتبة فارس تقديرًا له على العطاءات التي بذلها في المجال الأكاديمي والتربوي في مؤسسات تربوية وفي مدرسة الحكمة التي يرأسها حاليًا وهي رائدة في مجال التعاون مع ​وزارة التربية​ الفرنسية منذ عقود من الزمن.

وسيتسلّم الخوري أبو غزاله هذا الوسام خلال إحتفال سيقام برعاية رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر في مسرح مدرسة الحكمة، قاعة جبران خليل جبران في الأشرفيّة، الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء 5 كانون الأول المقبل.