حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2018

أحداث سياسية وعامة 561 ـ وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين، وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة. 800 ـ الإمبراطور شارلمان يصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث. 1226 - لويس التاسع يتولى عرش فرنسا. 1777 ـ تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا. 1830 ـ اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا. 1899 - تأسس نادي برشلونة في إسبانيا. 1945 - قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية. 1947 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 والداعي إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. 2017 - اللاعب السوري عمر خربين يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لسنة 2017. مواليد 1835 - تسي شي، إمبراطورة الصين. 1849 - جون أمبروز فلمنج، مهندس كهرباء وعالم فيزياء إنجليزي. 1922 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري. 1961 - حميد الشاعري، مغني ليبي. 1964 - دون شيدل، ممثل أمريكي. 1972 - عبود خواجه، مغني يمني. 1975 - رضا تكر، لاعب كرة قدم سعودي. 1976 - آنا فاريس، ممثلة أمريكية. 1977 - شادي محمد، لاعب كرة قدم مصري. 1977 - إلهام حميدي، ممثلة إيرانية. 1999 - شهد عبد الله، ممثلة لبنانية تعمل في الكويت. وفيات 561 - كلوتير الأول، ملك فرنجة. 1072 - السلطان ألب أرسلان، سلطان سلجوقي. 1285 - عبد الرحمن العبدلياني، فقيه مسلم ومفسّر عراقي. 1632 - فريدريش الخامس، ناخب بالاتينات. 1643 - كلاوديو مونتيفيردي، موسيقي إيطالي. 2009 - الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر. 2010 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي. 2017 - حسين نصار، أديب ومؤلف مصري.

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