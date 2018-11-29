ولاية بدولة الجنوب تصدر قراراً بمنع خلع الأسنان والشلوخ

أصدرت السلطات الحكومية في ولاية تونج بجنوب السودان أمراً يمنع بموجبه ممارسة عادة خلع الأسنان السفلية ووضع الشلوخ في الرأس، عند مجتمع الدينكا في جميع مقاطعات الولاية.

ونص القرار الصادر من حكومة الولاية بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، على تكثيف التوعية وسط المجتمعات المحلية لتنوير الناس عن أضرار ممارس الطقس التقليدي، وجاء في القرار “حكومة ولاية تونج بموجب هذا القرار توجه محافظي

المقاطعات بتنفيذ قرار منع خلع الأسنان وشلخ الرأس للأطفال بأسرع وقت ومتابعة القرار في مجتمعاتهم المحلية، ومن يخالف ذلك سيتم معاقبته” وأثار القرار ردود أفعال متباينة من نشطاء المجتمع المدني، فيما لم يفسر القرار أي أسباب واضح لمنع ممارس العادة التقليدية عند أفراد قبيلة الدينكا في المنطقة.

وقال الناشط المدني ناتالي نقونج، أن منع رعاة الماشية والأفراد في الريف من وضع هذه العلامات التقليدية و خلع أسنانهم السفلى أمر صعبة، مبيناً أن فتح المدارس والتأكد من تلقي كل طفل التعليم سوف تساهم في محاربة الطقس التقليدي، وتابع “افتحو المزيد من المدارس وتأكدوا من ذهاب كل طفل إلى المدرسة، هذه الممارسة ستموت طبيعيا”

وأشاد المواطن دينق ملوال، وبحسب صحيفة الصيحة بقرار الحكومة، مبيناً أن الوقت حان لمنع مثل هذه العادات داخل المجتمعات المحلية ليظهر الناس بطريقة مختلفة ، وأضاف “هذا القرار يجب تشجيعها بدلاً من الحفاظ على المعتقدات التقليدية” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)