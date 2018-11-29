بعد حب (5) سنوات كفيفان يكملان مراسم زواجهم في جوبا

زف في كنيسة القديس ستيفن باريش الأسقفية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان العروسان (أليسون صامويل) و (كاترين فيسينيو) الكفيفان وسط مراسم بهجة كبيرة من أسرتي العروسين وحضور نوعى بعد قصة حب بينهما استمرت (5) سنوات بحسب موقع النيلين .
وتنحدر كاثرين من ولاية شرق الاستوائية بينما ينحدر اليسون من ياي بولاية وسط الاستوائية، ورغم عدم تمكنهما من رؤية بعضهما البعض لكن يبدو أن القلوب ابصرت ما لم يره المبصرون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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