كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة للاعتداء على الطفل السوري وشقيقته ببريطانيا ( فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مراهقا بريطانيا متهما بشكل رسمي بالاعتداء على طالب سوري في مدرسة بمدينة هادرسفيلد الإنجليزية، فيما تعرضت صفحته الشخصية بموقع فيسبوك لهجوم كبير من مستخدمين عرب.

وكانت الشرطة البريطانية شرعت في التحقيق بتعرض الطفل لاعتداء بالضرب والخنق على أيدي بعض الطلاب، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن شقيقة الطفل السوري كانت هى الأخرى تعرضت لاعتداء فى المدرسة وتم تصويرها فى فيديو أيضا.

وبحسب الصحيفة فإن شرطة غرب يورك قالت إنها تلقت معلومات بفيديو الاعتداء على الطفلة البالغة من العمر 14 عاما.

وقالت محامية العائلة أن الحادث وقع يوم الثلاثاء فى مدرسة ألموندبرى العامة، وهى نفس المدرسة التى وقع فيها الاعتداء على الطفل السورى جمال البالغ من العمر 15 عاما.

وبسبب الهجوم الذى تعرض له الطفل السورى فى انطلاق حملة جمع تبرعات لدعم الطفل وعائلته ونتج عنها جمع أكثر من 122 ألف جنيه استرلينى حتى الآن.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت عن توجيه اتهامات للطفل البريطانى المتورط فى ضرب الطفل السورى جمال، حيث قالت الشرطة إن الهجوم كان بدوافع عنصرية.