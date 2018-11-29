كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن إسرائيل قررت خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأكدت الهيئة أن ذلك "يشكل مؤشراً آخراً على تردي العلاقات الثنائية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عامنوئيل نحشون إن "إسرائيل جمدت تعيين سفير جديد في أنقرة خلفاً لإيتان نائيه، الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة، والامتناع عن تعيين قنصل جديد في اسطنبول" أيضاً.

ورغم ذلك أكد نحشون أن "من مصلحة إسرائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل".

وأشارت تقارير إسرائيلية أخرى إلى أن الخارجية ستخفض التمثيل إلى درجة السكرتير الثاني.

ويُذكر أن الجانبين تبادلا طرد السفراء بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينياً بنيران إسرائيلية في احتجاجات على أطراف قطاع غزة، في مايو الماضي.