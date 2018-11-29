كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال لبناني متهم بالتخطيط لهجوم بمواد سامة بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة جزيرة ساردينيا الإيطالية القبض على لبناني من أصول فلسطينية، يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم باستخدام مواد كيميائية وبيولوجية داخل إيطاليا.

أوضح رئيس الادعاء العام الإيطالي المعني بمكافحة الإرهاب، فيدريكو كافييرو دي راهو، للصحفيين أن المعتقل، الحاج أحمد أمين (38 عاما) كان يخطط لتنفيذ هجوم بالريسين والجمرة الخبيثة.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن المشتبه فيه، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، حاول شراء المواد السامة عبر هاتفه الذكي، وتم اعتقاله أمس الأربعاء بعد خروجه من منزله في ماكومر.

وفتحت الشرطة تحقيقا مع المشتبه فيه بعد أن اعترف ابن عمه، عقب اعتقاله في لبنان، بأن أمين يخطط لتنفيذ اعتداء في إيطاليا باستخدام مادة سامة.

وتعتقد الشرطة أن للمعتقل علاقات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.