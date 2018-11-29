كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيس بوك" يحذف صورة الرئيس الفرنسي الفاضحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاحظ العديد من المستخدمين أنه تم حظر صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع شباب ذوي البشرة الداكنة على فيسبوك كمحتوى لا يتوافق مع قواعد الشبكة الاجتماعية.

ونشر أحد المستخدمين على تويتر منشوره المحظور على فيسبوك، يوم 30 سبتمبر، محتواه صورة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع تعليق "طريقة طريفة للاحتفال بالذكرى الستين للجمهورية الخامسة (ذكرى قيام الدستور الجديد في فرنسا)"، وشرح فيسبوك موقفه من المنشور أنه إظهار للجسد العاري.

ونشر مستخدم آخر منشوره المحظور مع نفس الصورة، مبينا أن فيسبوك، يعد أن الصورة تظهر أنشطة جنسية والجسد العاري، ويظهر على واحدة منها رجل نصف عار يضمه ماكرون، وهو يظهر إصبع الإبهام للكاميرا.

وقد تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، والتي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.