كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تويتر" توقف حسابا يحمل اسم بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "تويتر" على حسابها الرسمي، إنها حظرت حسابا يحمل اسم "@putinRF_eng"، وذلك وفقا لقواعد الاستخدام الخاصة باسم شخص محدد.

وأعلنت الشركة أنها أغلقت، بناء على بيان موثوق تلقته من المسؤولين الروس، الحساب "@putinRF_eng" لأن صاحبه تنكر في شخصية أخرى.

وأرفقت الشركة قرارها برابط للقواعد، التي تنص على إمكانية تجميد الحسابات بشكل نهائي، إذا ما وضع أصحابها صور أشخاص آخرين بطريقة مغرضة أو بصورة غير صحيحة.

وتنص قواعد "تويتر" أيضا على أن الشركة لا تحظر الحسابات الساخرة من حسابات أصلية، وهي لا تُعد تصادف أسماء أو صور الأشخاص في الحسابات انتهاكا بشكل تلقائي.