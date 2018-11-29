كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة ترامب الخاصة تتعرض لحادث في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدمت طائرة صغيرة ذات محركين، يوم أمس الأربعاء، طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة، التي كانت متوقفة في مطار "لاجوارديا" بنيويورك.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرة ذات محركين من طراز " Bombardier Global Express" اصطدمت أثناء دورانها في مكانها بجناح طائرة ترامب الخاصة، التي كانت متوقفة في المطار.
وأضافت الوكالة أن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي صدمت طائرة الرئيس، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
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