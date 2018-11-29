المغرب يتراجع في مؤشة “الرفاهية العالمي” لسنة 2018

لم يحقق المغرب تقدما في مؤشر “الرفاهية العالمي” لسنة 2018، كما لم يتمكن من الحفاظ على رتبته للسنة الماضية.

وبحسب التقرير السنوي لمعهد “ليغاتوم” البريطاني، احتل المغرب هذا العام المرتبة الـ103 عالميا من أصل 149 دولة شملها التقرير، ليتراجع بدرجة واحدة بالمقارنة مع تقرير العام الماضي.

ولاحظ التقرير الدولي أن المغرب تأخر في جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يستند إليها المؤشر الدولي.

وسجل التقرير تراجع المغرب في “مؤشر الصحة”، بـ15 درجة، واحتل المرتبة الـ91 دوليا، ومن حيث الأداء الاقتصادي، جاء في المركز 96دوليا.

واحتل المغرب المركز الـ84 في مؤشر “ريادة الأعمال وفرص الأعمال”، والمرتبة 120 في الحكامة، ثم المرتبة 130 الحريات الفردية.