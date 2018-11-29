بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه.. السلطات توقف عملية البحث عن مركب تزنيت بعد فقدان في الأمر في العثور على ناجين

بعد مرور أكثر من أسبوع على اختفاء مركب في عرض سواحل شاطئ “أكلو” في مدينة تزنيت، أوقفت السلطات، يوم أمس الأربعاء، عملية البحث، وذلك بعد فقدان الأمل في العثور على ركاب على قيد الحياة.

فباستثناء الجثتين اللتين لفظهما البحر، يوم الجمعة الماضي، لم يتم العثور على أي جثة أخرى، رغم المجهودات التي بذلتها عناصر الإنقاذ بتوفيرها لكل وسائل البحث، بحرية وبرية وجوية.

وكانت أمواج البحر قد لفظت، أيضا، حطام المركب بالإضافة إلى بعد الأغراض الشخصية للمهاجرين السريين، مما تأكد أن مصير المركب كان مآساويا، الأمر الذي أكده كذلك 3 عناصر كانوا على متن الرحلة واستطاعوا الوصول إلى بر الأمان سباحة.

ورصدت السلطات في المنطقة، إمكانيات كبيرة، بما فيها الوسائل الجوية، للقيام بعمليات الإنقاذ والبحث عن حوالي 22 من المرشحين للهجرة السرية بعد انقلاب القارب التقليدي الصنع الذي كان يقلهم قبالة ساحل منطقة اكلو بإقليم تزنيت.