شرطي يعتدي على قاضي في “براج” سيدي سليمان..صفعه وهدده قائلا: “شكون ما بغيتي تكون نقتل مك”!!

علم “اليوم 24″، أن أحد قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، تعرض للعنف من طرف شرطي خلال توقيفه رفقة قضاة زملاء له، بسد قضائي، حيث قام الشرطي المعني بصفع القاضي، وتوجيه لكمات إليه، بالإضافة إلى الشتم والسب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف استدعى القاضي المعني، للاستماع إليه، بعد توصله بخبر تعنيفه، فيما تم نقل الشرطي “المعتدي” إلى مستشفى الرازي بدعوى أنه مريض عقليا.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى يوم أمس الثلاثاء، حيث كان القاضي المعني، يسوق سيارته رفقة قاضيين، وعند وصولهم إلى السد القضائي الواقع بمدخل مدينة سيدي سليمان، أشار عليهم أحد الشرطيين العاملين هناك، فأمرهم بالتوقف من أجل المراقبة، فامتثلوا لأمره، ثم أمرهم بعد ذلك بمواصلة المسير، بعدما قام بمراقبتهم طبقا للقانون، وتعرفه على صفاتهم وأنهم ملتزمون بجلسة في تلك الأثناء.

وأوضح مصدر حضر الواقعة، أنه بعد استئناف المعني لمسيرته، أمره شرطي آخر، بذات السد القضائي بالوقوف بشكل هستيري، وبدأ بالتلفظ ببعض الألفاظ في حقه، قبل أن يصفعه بيده، ويوجه له ثلاث لكمات أخرى على مرأى ومسمع من باقي عناصر السد القضائي الذين لم يتدخلوا لثنيه عن ذلك، كما هدده قائلا: “والله حتى نقتل موك تكون شكون ماتكون”.

وزاد المصدر ذاته، أن مسؤولين قضائيين، حضروا إلى عين المكان، كما حضر المسؤولون الأمنيون بالمنطقة، وتم إنجاز تقرير في الموضوع.