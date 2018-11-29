الطاوسي بالجزائر لإنهاء ارتباطه مع سطيف وعروض على طاولة المدرب

سينهي الإطار الوطني، رشيد الطاوسي، ارتباطه بشكل رسمي مع نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، بعد إعلان ممثل الكرة الجزائرية قبل خمسة أيام عن إقالة المدرب، بسبب سوء النتائج.

الطاوسي حل بالجزائر، بسطيف بعد إسدال الستار على الدورة التكوينية “كاف برو” التي حضر أشغالها في المغرب، للتوصل بمستحقاته المالية العالقة، وتوديع لاعبيه.

وكان فريق وفاق سطيف قد أعلن، الجمعة الماضية، ع إقالة المدرب المغربي الطاوسي، من تدريب فريق وفاق سطيف، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حصدتها المجموعة خلال المباريات الأخيرة بالدوري المحلي، بعد تجربة دامت لـ 6 أشهر فقط.

في المقابل، لم يخفي الطاوسي توصله بعروض من الدوري الجزائري والمغربي، لكنه فضل عدم مناقشة أي منها إلا بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي مع الوفاق.