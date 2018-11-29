أيادِي التخريب تطال 61 شجرة وخيي يستنجد بالجمعيات لحماية المساحات الخضراء

كشف محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، تطاول أيادي التخريب على 61 شجرة من النوع الممتاز، وذلك بحديقة سيدي بوحاجة، حيث زرعت بها في وقت سابق.

وأوضح خيي أن مقاطعة بني مكادة عملت على غرس 120 شجرة بحديقة سيدي بوحاجة، في إطار برنامج يرمي إلى توسيع نطاق المساحات الخضراء، والاعتناء بالبعد البيئي، وجمالية أحياء المقاطعة.

وأبرز المتحدث لـ “اليوم24” أن مقاطعة بني مكادة عملت على تكوين لجنة مختلطة للوقوف على خلفيات هذا الحدث الذي أودى بـ 61 شجرة، وتحديد المسؤوليات تبعاً لذلك.

ودعا في السياق نفسه المواطنين والجمعيات إلى التعاون على حماية المساحات الخضراء، والتصدي بكل الأشكال القانونية المتاحة لكل الأساليب التي تهدف إلى المس بمختلف المرافق التي أنشئت خدمة لساكنة المنطقة والمواطنين عموما.