مواجهات بأبو ديس والاحتلال يحقق مع وزير شؤون القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت صباح اليوم الخميس، مواجهات أمام جامعة القدس في بلدة أبو ديس، بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الجامعة، فيما استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، للتحقيق.

ونظمت صباح اليوم، وقفة تضامنية أمام مقر محافظة القدس احتجاجا على استمرار اعتقال محافظ القدس غيث وحملة اعتقالات كوادر حركة فتح، واحتجاجا على استدعاء وزير شؤون القدس الحسيني ونائب محافظ القدس صيام، للتحقيق.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال اعتقال محافظ القدس عدنان غيث منذ عدة أيام، فضلا عن عشرات النشطاء والكوادر المقدسيين ونشطاء في حركة فتح بزعم انخراطهم في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حيث تأتي حملة التضييق والاعتقالات للمقدسيين على خلفية النشاط ضد تسريب العقارات للجمعيات الاستيطانية.

إلى ذلك، مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اعتقال نائب أمين سر حركة فتح إقليم القدس عادل أبو زنيد، ومدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة، فيما ستنظر المحكمة اليوم بطلب تجديد اعتقال محافظ القدس غيث، الذي اعتقل للمرة الرابعة في غضون شهر ونصف الشهر.

وفي سياق حملة الاعتقالات للمقدسيين، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، أن شرطة الاحتلال طالبت تمديد اعتقال كل من: علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو أسنينه، وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد هدرة، وحاتم مهلوس، وستعق جلسة لهم اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يتم الافراج عن بقية الشبان بشروط.

إلى ذلك، شددت محافظة القدس ووزارة شؤونها في بيان صادر عنها اليوم الخميس، على أن هذه الاعتقالات لن تثنيها عن مواصلة عملها في خدمة المقدسيين وتعزيز صمودهم والتصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس وطرد أهلها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

ودعت محافظة القدس العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، إلى ترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مناسبة ذكرى التضامن الذي صادف يوم أمس الأربعاء، أقواله في مساندة الشعب الفلسطيني على أرض الواقع وتوسيع حملة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتعزيز صمود المقدسيين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين العربية والإسلامية في مقارعة الاحتلال وإلزامه بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية.