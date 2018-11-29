رهط: مقتل الشاب فهد القصاصي في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل الشاب فهد القصاصي (29 عاما) من مدينة رهط في النقب، جنوبي البلاد، إثر تعرضه لجريمة طعن في المدينة، بعد منتصف الليلة الماضية.

وكان الشاب قد أصيب بجروح حرجة، وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية له، ومن ثم جرى نقله بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته الحرجة، صباح اليوم .

وسادت أجواء من الحزن والقلق في رهط، في أعقاب انتشار نبأ مقتل الشاب.

وفي حارة 29 برهط، اندلع شجار عنيف بين أفراد عائلتين، صباح اليوم، ولم تتضح بعد خلفية الشجار وأسبابه. وقالت الشرطة إنها ستقوم بحملة اعتقالات على خلفية الضلوع والمشاركة في الشجار.