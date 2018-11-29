شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول دواء لجميع أنواع السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، أول دواء في العالم يمكنه أن يعالج أي نوع سرطان من منبعه وأصله.

وما يجعله "بشرى سارة" لكل مرضى السرطان أن العقار الجديد تم تصميمه بحيث يكون صالحا للاستخدام للكبار والأطفال على حد سواء.

ويعتمد عقار "فيتراكفي" (Vitrakvi)، على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.

وقال مفوض الهيئة الأمريكية، سكوت غوتليب، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان".

وأكد "غوتليب" أن هذا العقار الجديد سيساعد مرضى السرطان أخيرا على الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وسيساهم عقار فيتراكفي في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.

وقال رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز ميمورال سلوان كيترينج للسرطان بنيويورك دكتور ديفيد هايمان: "تقليديا كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني، بمعنى هو أصاب أي جزء من الجسم، لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم".

وسيتم طرح هذا الدواء على هيئتين، الأولى في هيئة أقراص أو كبسولات، والأخرى على هيئة دواء شراب للأطفال بشكل خاص.

ولكن حتى الآن، لا يزال هذا الدواء باهظ التكلفة، إذ سيكلف البرنامج العلاجي في السنة الواحدة أكثر من 393 ألف دولار أمريكي، فيما ستصل تكلفته في الشهر الواحد لنحو 11 ألف دولار.