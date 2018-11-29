طائرة ترامب الخاصة تتعرض لحادث

الخليج 365/ بغداد
صدمت طائرة صغيرة ذات محركين، طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة، التي كانت متوقفة في مطار "لاغوارديا" بنيويورك.
وأضافت الوكالة أن "ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي صدمت طائرة الرئيس"، موضحة أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات".
صدمت طائرة صغيرة ذات محركين، طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة، التي كانت متوقفة في مطار "لاغوارديا" بنيويورك.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "طائرة ذات محركين من طراز " Bombardier Global Express" اصطدمت أثناء دورانها في مكانها بجناح طائرة ترامب الخاصة، التي كانت متوقفة في المطار".
وأضافت الوكالة أن "ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي صدمت طائرة الرئيس"، موضحة أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات".
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