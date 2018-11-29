بوتين يؤكد أنّ روسيا "راضية" عن المستوى الحالي لسعر النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنّ روسيا راضية عن مستوى سعر النفط الحالي البالغ نحو 60 دولارا للبرميل، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير في الآونة الاخيرة بسبب المخاوف من زيادة المعروض العالمي من الذهب الأسود.

وقال بوتين في منتدى استثماري إنّ سعر برميل النفط "هبط ثم ارتفع مرة أخرى، لكن في رأيي فإنّ المستوى عند حوالى 60 دولارًا مقبول تمامًا، ونحن راضون تمامًا".

وأشار إلى أنّ أحدث موازنة روسية وُضِعت على افتراض أنّ سعر برميل النفط يبلغ 40 دولارًا.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

لكن بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أربع سنوات في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، انخفضت أسعار النفط بنحو 30 بالمئة بسبب المخاوف من تراجع الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ مؤشر برنت الأوروبي للنفط أقلّ من 60 دولارًا للبرميل الأربعاء، فيما سجل نظيره الأميركي "دبليو تي آي" أكثر من 51 دولارًا بقدر بسيط.

وتتعاون روسيا منذ سنوات مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي هي ليست عضوًا فيها.

وقال بوتين إنّ هذا التعاون حقق نجاحا "بنسبة مئة في المئة"، مضيفا ان هذا يرجع بشكل كبير الى السعودية.

وتابع أنّ "هذا أدّى إلى نتائج إيجابية".

واضاف بوتين "يتعين علي ان اعترف بأن جزءا كبيرا من ذلك قد حصل بفضل موقف السعودية. وهذا في الاساس استحقاق للسعودية وولي العهد، فقد كان المبادر الى ذلك. وأدى ذلك الى نتائج ايجابية".

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركاؤها، ومن بينهم روسيا، في فيينا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أهداف الإنتاج.